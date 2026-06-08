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08 июня 2026 в 14:05

Лавров раскрыл действующую позицию США по договоренностям в Анкоридже

Лавров: США не хотят возвращаться к достигнутым в Анкоридже пониманиям

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press
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Соединенные Штаты в настоящий момент не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, достигнутым в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже летом прошлого года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Бангладеш Халилуром Рахманом. Он подчеркнул, что позиция американской стороны вызывает сожаление, передает РИА Новости.

Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренности Аляски. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ отмечал, что США — единственная страна, признавшая необходимость устранить первопричину украинского кризиса. Он также отметил, что в настоящее время Вашингтон не сосредоточен на закреплении договоренностей по Украине с участием Киева и убеждении Евросоюза не препятствовать этому.

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание, что для начала переговоров по Украине не требуется прекращения боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что настоятельная позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

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