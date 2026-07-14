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14 июля 2026 в 14:53

Лавров напомнил об Анкоридже, говоря о новых договоренностях по Ирану

Лавров: прогнозировать реализацию договоренностей между США и Ираном сложно

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Прогноз по реализации новых договоренностей между США и Ираном составить очень трудно с учетом опыта российско-американского саммита на Аляске, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что договоренности между Москвой и Вашингтоном в Анкоридже были достигнуты, но не реализованы. Трансляция выступления дипломата доступна на сайте МИД РФ.

Поэтому я не могу судить о том, как Соединенные Штаты будут к той или иной договоренности, заключенной с их участием, относиться. Но я понимаю, там есть сложности, есть внутриполитические проблемы, не без этого, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что возобновление военных ударов по Ирану расценивается Москвой как нарушение согласованного меморандума между Тегераном и Вашингтоном. По мнению Лаврова, подобные действия наносят ущерб гражданской инфраструктуре стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

До этого стало известно, что почти 80% американцев считают, что конфликт между США и Ираном будет затяжным. За месяц доля респондентов с таким прогнозом выросла с 65% до 79%. 60% участников опасаются подорожания топлива из-за перебоев в поставках, вызванных возможным закрытием Ормузского пролива.

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