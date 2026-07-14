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14 июля 2026 в 15:37

Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра

ВС России нанесли удар по логистическому центру «Мигтранса» в порту Южный

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В порту Южный Одесской области в результате удара российских вооруженных сил поражены объекты инфраструктуры логистического центра «Мигтранса», сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, новая серия ударов по украинским портам и судам была нанесена в первой половине дня.

Среди уничтоженных объектов — 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Кроме того, беспилотники уничтожили два сухогруза на переходе из порта Черноморска в порт Одессы.

Компания «Мигтранс» является оператором в порту Южный и, согласно информации на ее официальном сайте, специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, располагая собственным флотом. Вместе с тем из сообщения Минобороны РФ следует, что суда в порту осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

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