Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра ВС России нанесли удар по логистическому центру «Мигтранса» в порту Южный

В порту Южный Одесской области в результате удара российских вооруженных сил поражены объекты инфраструктуры логистического центра «Мигтранса», сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, новая серия ударов по украинским портам и судам была нанесена в первой половине дня.

Среди уничтоженных объектов — 12 грузовых автомобилей и бензовоз. Кроме того, беспилотники уничтожили два сухогруза на переходе из порта Черноморска в порт Одессы.

Компания «Мигтранс» является оператором в порту Южный и, согласно информации на ее официальном сайте, специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, располагая собственным флотом. Вместе с тем из сообщения Минобороны РФ следует, что суда в порту осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.