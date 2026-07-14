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14 июля 2026 в 15:59

ИННОПРОМ АРТ расширится до 4 тыс. квадратных метров в 2027 году

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМ
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Пилотный проект ИННОПРОМ АРТ представят в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Ключевой темой стартового события станет концепция «Сборки». В современном контексте происходит переосмысление представлений о будущем человека, его социальной роли и коммуникационных стратегий. ИННОПРОМ АРТ выступит в качестве платформы для диалога о месте человека в условиях стремительного технологического развития.

ИННОПРОМ АРТ задуман как долгосрочный проект, и в этом году мы сделали первый шаг. Пилотный формат подтвердил, что тема востребована. В 2027 году проект значительно расширится: его площадь составит около 4 тыс. квадратных метров. Сейчас мы открыты к новым идеям и партнерствам и приглашаем к сотрудничеству художников, культурные институции, технологические компании и всех, кто хочет вместе с нами формировать ИННОПРОМ АРТ. Свою идею можно подать на специальном сайте проекта, — отметила креативный директор ИННОПРОМ АРТ Екатерина Дегай.

Особым гостем пилотного запуска стала куратор проектов в области современного искусства и продюсер Сабина Чагина. Она приняла участие в перформансе «Стая» в качестве одного из героев публичных интервью и выступит на специальной сессии деловой программы ИННОПРОМ АРТ.

К дискуссии также присоединятся директор Фонда поддержки и реализации культурных инициатив Синара Наталья Левицкая, директор Центра поддержки и развития современного искусства ЗА АРТ Анна Пьянкова и другие спикеры. Участники обсудят роль искусства в современном обществе, а также новые формы взаимодействия бизнеса и культуры.

В 2027 году проект ИННОПРОМ АРТ планируется развернуть на общей площади 4 тыс. квадратных метров. Он пройдет как в павильонах конгресс-центра, так и на открытых площадках МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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