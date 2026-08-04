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04 августа 2026 в 05:30

Стало известно, на что россияне тратят онлайн больше всего

Редактор Юмина: ЖКХ и путешествия стали самыми частыми тратами россиян онлайн

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ЖКХ и путешествия стали самыми частыми тратами россиян онлайн, заявила NEWS.ru главный редактор RuStore Варвара Юмина. По ее словам, почти треть опрошенных граждан России отметили рост трат именно на эти категории.

Магазин приложений RuStore и финансовый маркетплейс «Сравни» выяснили, как россияне оплачивают товары и услуги онлайн. Опрос показал, что за последний год сильнее всего выросли расходы на онлайн-оплату коммунальных платежей и путешествий. 29% респондентов отметили, что стали больше тратить через приложения на оплату ЖКХ. Еще 14% увеличили расходы на путешествия, а 11% — на продукты питания. По 7% участников опроса назвали маркетплейсы и онлайн-магазины, транспорт, цифровые подписки и развлечения. При этом каждый четвертый не заметил изменений в объеме своих онлайн-расходов, — сказала Юмина.

В свою очередь представитель пресс-службы финансового маркетплейса «Сравни» в беседе с NEWS.ru отметил, что чаще всего россияне покупают онлайн одежду, обувь и товары для дома. По его словам, таким образом более четверти граждан РФ стараются экономить свое личное время.

Среди наиболее популярных онлайн-покупок оказались одежда, обувь и товары для дома, а также коммунальные услуги — эти варианты выбрали по 18% респондентов. Еще 14% оплачивают через сайты и приложения лекарства и товары для здоровья. Покупка билетов и бронирование поездок, а также развлечения и подписки набрали по 12%. Главной причиной использования приложений россияне назвали экономию времени — такой ответ дали 28% участников опроса. Для 21% важна возможность сравнить предложения, а для 18% — более выгодные цены и акции. Еще 14% привлекает возможность купить товар сразу, а оплатить его позднее, — сказал представитель пресс-службы «Сравни».

Ранее сообщалось. что около 10 крупных российских брендов одежды и обуви в первые шесть месяцев 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками от 30% до 90%. По мнению аналитиков, это произошло на фоне падения потребительского интереса.

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