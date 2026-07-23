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23 июля 2026 в 10:01

Российские бренды одежды запустили масштабные распродажи

«Известия»: российские бренды одежды снизили цены до 90% на фоне падения спроса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Около 10 крупных российских брендов одежды и обуви в первые шесть месяцев 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками от 30% до 90%, передают «Известия» со ссылкой на исследование. По мнению аналитиков, это произошло на фоне падения потребительского интереса.

Эксперты отмечают, что распродажи позволяют брендам оперативно пополнить оборотный капитал и подготовить складские запасы к старту следующего сезона. Однако злоупотребление глубокими скидками чревато последствиями: покупатели начинают целенаправленно ждать акций, а компании недополучают плановую маржинальность.

Отмечается, что в январе–июне 2026 года количество покупок одежды и обуви сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная стоимость чека выросла на 7%, до 3129 рублей.

Ранее предприниматель и ретейлер Александр Глуглин рассказал, что правильно подобранная фоновая музыка в торговом зале способна ощутимо влиять на поведение покупателей и повышать продажи. По его словам, музыкальное оформление работает как полноценный маркетинговый инструмент.

Общество
Россия
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