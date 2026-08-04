В России наблюдается сезонный рост энтеровирусных инфекций

В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом большинство случаев заболевания протекает в легкой форме.

В ведомстве пояснили, что вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов, поэтому ситуация оценивается в целом по энтеровирусным инфекциям. Основными путями передачи инфекции остаются водный и контактно-бытовой. Для снижения риска заражения специалисты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, тщательно промывать овощи и фрукты, покупать продукты только в разрешенных местах, употреблять бутилированную воду, подвергать пищу термической обработке, а также купаться только в разрешенных водоемах и не заглатывать воду. Кроме того, следует избегать контактов с заболевшими людьми, особенно если у них есть кожные высыпания.

Ведомство советует незамедлительно обращаться к врачу при повышении температуры, рвоте, диарее, затрудненном дыхании, судорогах, сильной головной боли, высыпаниях, боли в груди или животе, воспалении глаз, а также при появлении спутанности сознания, выраженной сонливости или других тревожных симптомов. В ведомстве напомнили, что до 7 августа работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции.

Ранее зампред комитета Государственной думы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал, что штамм хантавируса, передающийся от человека к человеку, потенциально может представлять эпидемическую угрозу в будущем. При этом парламентарий подчеркнул, что, согласно актуальным данным, сейчас риск масштабной вспышки отсутствует.