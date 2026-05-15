В Госдуме заявили о риске новой пандемии Депутат Куринный: эпидемия хантавируса возможна, но прямой угрозы нет

Штамм хантавируса, передающийся от человека к человеку, потенциально может представлять эпидемическую угрозу в будущем, заявил NEWS.ru зампред комитета Государственной думы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный. При этом парламентарий подчеркнул, что, согласно актуальным данным, сейчас риск масштабной вспышки отсутствует.

Однако сейчас, судя по последним данным, реальной угрозы масштабной эпидемии нет. Ученым предстоит подробно изучить механизм передачи и свойства вируса на будущее, — сказал Куринный.

Ситуация с хантавирусом обострилась после информации об инцидентах на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Там произошла вспышка этого смертельно опасного вируса. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, из которых 9 диагностированы как вирус Андес — единственный штамм, способный передаваться от человека к человеку. Судно прибыло на Тенерифе, где испанские власти организовали эвакуацию пассажиров.

Как рассказал академик РАН эпидемиолог Геннадий Онищенко, эффективная защита от хантавирусной инфекции требует строгого соблюдения правил личной гигиены и обязательного проведения дератизации на загородных участках при обнаружении мышей или крыс.