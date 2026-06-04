Террор ВСУ против поездов: атаки в ЛНР и Крыму 4 июня, сколько жертв

Террор ВСУ против поездов: атаки в ЛНР и Крыму 4 июня, сколько жертв

Украинские военные нанесли удар по пригородному поезду в ЛНР. Что известно об атаке 4 июня, где еще были удары по транспорту, как действует Россия?

Что известно об ударе ВСУ по поезду в ЛНР 4 июня

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, который двигался в сторону границы России.

«В Новоайдарском муниципальном округе ВСУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. В настоящее время движение на данном участке железной дороги уже возобновлено», — сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

В Сети появились фото, предположительно, поврежденного локомотива и обломков БПЛА, который нанес удар по пригородному поезду. По характерному хвостовому оперению пользователи определили, что удар нанес БПЛА Hornet (также известен как «Марсианин-2»). Эти беспилотники с искусственным интеллектом самостоятельно наносят удары по целям, которые задает оператор, — следовательно, удар по пассажирскому поезду был нанесен ВСУ преднамеренно.

Пасечник отметил, что дроны ВСУ 4 июня убили одного человека и ранили еще одного в ЛНР. В Троицком БПЛА ударил по гражданскому автомобилю (водитель погиб), в Сватово при ударе по автомобилю рядом с супермаркетом получил ранения прохожий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще ВСУ атаковали поезда и электрички

В июне ВСУ совершили уже несколько атак на пассажирский транспорт в регионах России.

Так, утром 4 июня беспилотник ВСУ ударил в один из вагонов пригородного поезда в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб и еще трое получили ранения. После атаки Южная пригородная пассажирская компания временно приостановила движение всех пригородных поездов в Крыму из-за авиационной опасности.

3 июня под ударом беспилотника ВСУ оказался рейсовый пассажирский автобус, который следовал через Енакиево в ДНР. Автобус ехал в Симферополь. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в транспорте находились 46 человек: семь человек погибли, еще 11, в том числе ребенок, получили ранения. Позже стало известно, что количество погибших выросло до восьми человек.

2 июня ВСУ нанесли удар по электричке на станции Джанкой. В соцсетях пишут, что станция закрыта до сих пор. По сообщениям СМИ, в результате атаки пострадали дети, но официально эта информация не была подтверждена.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Россия уничтожает локомотивный парк на Украине

Россия с весны 2026 года активно ведет кампанию по уничтожению железнодорожного транспорта на Украине. При этом удары БПЛА («Геранью» и другими типами беспилотников) наносятся не по вагонам, а по локомотивам и ключевым железнодорожным развязкам, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Точных данных по количеству уничтоженных локомотивов «Укрзализницы» с начала 2026 года нет. Российские и украинские СМИ сообщают о сотнях ударов.

В феврале 2026 года на Украине были уничтожены или повреждены 40–50 локомотивов и электровозов.

В марте, по данным украинских СМИ, уничтожены или существенно повреждены 11 тепловозов и 15 электровозов. Всего за март ВС РФ нанесли более 200 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины.

В апреле были серьезно повреждены и уничтожены 20–25 локомотивов и тепловозов «Укрзализницы».

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Данных за май пока нет, однако мониторинговые каналы практически ежедневно сообщают об успешных ударах по украинскому ж/д транспорту. Также регулярно сообщается о комбинированных ударах по ключевым логистическим узлам «Укрзализницы» — Апостолово, Синельниково, Кривой Рог.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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