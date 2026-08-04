Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах Путин упростил регистрацию авто в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующий нормативный акт размещен на официальном портале правовой информации. Документ также продлевает сроки действия ряда бумаг и позволяет пожилым муниципальным служащим продлевать срок службы.

В 2026-2027 годах правительство получит право определять условия, при которых машины, поставленные на учет до конца 2025 года, можно будет оформить без уплаты госпошлины, утилизационного сбора и таможенных платежей. Для такой процедуры не потребуются диагностическая карта и документы о прохождении оценки соответствия, а паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе. Льгота касается автомобилей граждан России, местных юридических лиц и техники, переданной в госсобственность.

Кроме того, законодательство продлевает до 1 января 2027 года срок действия бумаг, являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в присоединенных территориях. Документы об усыновлении теперь действуют бессрочно, а об опеке — в течение года с момента учета сведений. Муниципальным служащим, достигшим 70-летнего возраста, разрешили неоднократно продлевать срок службы максимум на один год за раз с согласия нанимателя.

Путин также подписал закон о сквозном мониторинге цен на продовольствие. Документ наделяет профильные ведомства правом запрашивать у ФНС финансовую отчетность торговых компаний.