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04 августа 2026 в 16:12

Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах

Путин упростил регистрацию авто в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру регистрации транспортных средств в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответствующий нормативный акт размещен на официальном портале правовой информации. Документ также продлевает сроки действия ряда бумаг и позволяет пожилым муниципальным служащим продлевать срок службы.

В 2026-2027 годах правительство получит право определять условия, при которых машины, поставленные на учет до конца 2025 года, можно будет оформить без уплаты госпошлины, утилизационного сбора и таможенных платежей. Для такой процедуры не потребуются диагностическая карта и документы о прохождении оценки соответствия, а паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе. Льгота касается автомобилей граждан России, местных юридических лиц и техники, переданной в госсобственность.

Кроме того, законодательство продлевает до 1 января 2027 года срок действия бумаг, являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в присоединенных территориях. Документы об усыновлении теперь действуют бессрочно, а об опеке — в течение года с момента учета сведений. Муниципальным служащим, достигшим 70-летнего возраста, разрешили неоднократно продлевать срок службы максимум на один год за раз с согласия нанимателя.

Путин также подписал закон о сквозном мониторинге цен на продовольствие. Документ наделяет профильные ведомства правом запрашивать у ФНС финансовую отчетность торговых компаний.

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