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04 августа 2026 в 15:30

Путин подписал закон, усложняющий жизнь «продуктовым» спекулянтам

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты на всех этапах продаж

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары на всех этапах их движения, начиная от производителя и заканчивая магазином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Закон позволяет правительству определить перечень ведомств, которые смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях, работающих в сфере торговли продуктами и связанными с ней услугами.

Мониторинг затронет товары и услуги, которые Росстат использует при расчете инфляции. Уполномоченные органы смогут получать данные об объемах реализации, доходах, расходах и прибыли на основании налоговой и бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений и других документов.

Ранее Путин подписал закон, упрощающий и ускоряющий закупочные процедуры для регионов. В 44-ФЗ были внесены поправки, позволяющие проводить электронный запрос котировок при начальной цене контракта до 20 млн рублей, что позволит существенно сократить сроки закупок. Также разрешено заменять товары на аналоги и корректировать страну происхождения.

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