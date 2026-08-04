Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели

Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве ожидаются мощные ливни, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода прогнозируется в российской столице с 7 по 9 августа?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве может выпасть около 1/5 месячной нормы осадков.

«В пятницу, в теплом секторе циклона, неустойчивость атмосферы будет нарастать, из-за чего к вечеру в небе вырастут „шапки“ разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 км, переходящих в грозовое состояние — ожидается до 7-12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит +18-21 градус, в дневные часы, когда Солнце будет стоять в зените отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара-прощание! В субботу прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. На землю обрушится настоящий водопад и воздух наполнится свежестью и озоном. Интенсивность ливней составит 15-20 литров воды на квадратный метр или 1/5 месячной нормы, в Подмосковье местами прогнозируется до 28-33 литров. Ночью — от +16 до +19 градусов, днем не выше +19-22 градусов», — отметил он.

Синоптик уточнил, что 9 августа в регион придет небольшое потепление до +23 градусов.

«В воскресенье постепенно распогодится, и потеплеет до умеренных +20-23 градусов, что соответствует норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, и загорать можно весь день без риска ожогов, когда загар ложится ровным, медовым оттенком. На границе воды и суши останутся самые закаленные. Вода в реках и озерах станет скорее прохладным тонизирующим душем, чем расслабляющей ванной», — отметил синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в пятницу, 7 августа, в Москве температура ночью составит — от +18 до +20 градусов. К полудню столбики термометров достигнут отметки +30 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, 7м/с. Прогнозируются осадки в течение дня.

В субботу, 8 августа, днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Возможны осадки.

Воскресенье, 9 августа, днем, несмотря на прояснения, температура не поднимется выше +22 градусов. Ветер будет северо-западным. Временами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление вырастет до 752 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге, в ночь на 7 августа температура опустится до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ветер западный, легкий, 3–7 м/с. Атмосферное давление стабильно высокое, около 760 мм ртутного столба. Ожидаются небольшие дожди.

В субботу, 8 августа, характер погоды практически не изменится. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с западного направления.

Воскресенье, 9 августа, ночью прогнозируется — от +13 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса. Осадков в течение суток не ожидается. Атмосферное давление установится на отметке 762–765 мм ртутного столба.

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