Ситуация в аэропортах России сегодня, 4 августа: отмены, задержки на вылет

Росавиация 4 августа вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в аэропортах Москвы, Сочи и других городов, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропортах Москвы 4 августа, изменение расписания

Росавиация 4 августа вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. По состоянию на 11:30 ограничения на полеты сняты, все столичные аэропорты работают в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло, 4 августа в аэропорту Домодедово перенесены вылеты в Карши — с 08:30 на 13:20, в Минеральные Воды — с 10:40 на 12:00, в Сочи — с 12:35 на 13:20.

Из Внуково перенесен вылет в Санкт-Петербург — с 13:30 на 15:30 и в Анталью — с 17:25 на 19:30, отменены были несколько рейсов в Ереван и Анталью.

В пресс-службе Внуково отмечали, что у задержки рейса могут быть самые разные причины, не всегда они связаны с режимом ограничений.

В Шереметьево, согласно данным онлайн-табло, перенесены рейсы в Калининград — с 10:30 на 11:30 и с 11:40 на 12:00, Нижнекамск — с 12:10 на 12:40, в Минеральные Воды — с 13:25 на 14:00.

В Жуковском отменены рейсы: U68445 в Душанбе и WZ549 в Батуми.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 4 августа, изменение расписания

Ограничения с аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, которые Росавиация вводила в ночь на 4 августа, на настоящий момент сняты — воздушная гавань принимает и отправляет самолеты.

Согласно данным онлайн-табло, 4 августа из Пулково перенесен вылет рейсов в Краснодар — с 10:30 на 12:20 и с 11:00 на 12:25, в Баку — с 10:50 на 12:30, в Архангельск — с 11:00 на 12:00, в Калининград — с 11:00 на 12:35, в Москву — с 11:00 на 13:00, в Сочи — с 12:00 на 14:00 и с 12:55 на 13:25. Также задерживаются рейсы в Мурманск, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Архангельск, Махачкалу и другие города.

Ситуация в аэропорту Сочи 4 августа, изменение расписания

Аэропорт Сочи 4 августа отправляет и принимает самолеты по расписанию. Согласно данным онлайн-табло, были перенесены рейсы в Барнаул с 08:55 на 18:15, в Нижний Новгород — с 10:20 на 13:50, в Самару — с 10:45 на 13:00, в Орск — с 12:40 на 14:00, в Екатеринбург — с 13:35 на 17:15, в Санкт-Петербург — с 13:55 на 15:55, с 14:05 на 14:45, с 18:05 на 20:05 и с 18:55 на 19:25.

Ситуация в аэропортах Краснодара и Геленджика 4 августа

Росавиация 4 августа предупредила о корректировке расписания рейсов в аэропорту Краснодара.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласно данным онлайн-табло, из Краснодара перенесены вылеты в Санкт-Петербург — с 14:00 на 16:00, с 16:45 на 18:00, с 16:55 на 17:30.

Аэропорт Геленджик по состоянию на 11:30 работает в штатном режиме. Согласно данным онлайн-табло, из воздушной гавани задерживается один вылет в Санкт-Петербург — рейс 5N-596 перенесен на 17:50.

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