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04 августа 2026 в 12:51

Невролог объяснила, какие привычки могут улучшить работу мозга

Невролог Усанова: общение помогает улучшить работу мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Общение и изучение нового помогает улучшить работу мозга, рассказала Lenta.ru врач-невролог Екатерина Усанова. Она отметила, что главное — сделать такие привычки регулярными.

Общение недооценивается как тренировка для мозга, хотя именно живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует одновременно память, речь, эмоциональную оценку и быстрое переключение внимания — задача куда более комплексная, чем большинство головоломок из приложений, — рассказала Усанова.

Невролог подчеркнула, что в качестве освоения нового подойдут ранее неизвестные маршруты, новые рецепты или действия нерабочей рукой. По ее словам, такой способ поддерживает пластичность мозга, заставляя его заново выстраивать нейронные пути.

Ранее невролог Ирина Преображенская рассказала, что ходьба помогает замедлить старение мозга. Она отметила, что пластичность мозга зависит от уровня активности.

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