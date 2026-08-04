Психиатр перечислил причины прокрастинации

Прокрастинация может быть симптомом депрессии или СДВГ, рассказал KP.RU врач-психиатр Александр Мещеряков. Он отметил, что в психиатрии откладывание дел называется нарушением исполнительных функций.

Пациенты с СДВГ почти всегда откладывают дела на последний момент. Если дедлайна нет, человек практически не может заставить себя выполнять задачу. А когда деваться уже некуда, все горит, мозг таких людей «ловит гиперфокус», — рассказал Мещеряков.

Психиатр подчеркнул, что отличить здоровую реакцию мозга от симптома расстройства можно по последствиям. По его словам, при СДВГ прокрастинация сильно снижает качество жизни, в то время как из-за утомления человек откладывает в основном рабочие дела, а при депрессии — вообще все задачи, включая развлечения.

Ранее врач Заур Хатшуков рассказал, что при подозрении на синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка надо сдать анализы на ферритин. По его словам, важно исключить соматические причины, такие как анемия или нарушение сна, прежде чем ставить психиатрический диагноз.