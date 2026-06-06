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06 июня 2026 в 12:39

В Европе низкий IQ помог насильникам избежать тюрьмы

Подростки с психическими отклонениями избежали тюрьмы в Британии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Трое подростков изнасиловали двух девочек в Британии, но избежали тюремного заключения, пишет Independent. Судья Николас Роулэнд учел возраст и низкое интеллектуальное развитие обвиняемых и вынес приговоры без лишения свободы.

Согласно публикации, правила для несовершеннолетних в стране разрешают заключать их в тюрьму только в крайнем случае. У одного 15-летнего подсудимого нашли СДВГ и тревожность. У второго выявили крайне низкий IQ и серьезное нарушение психического развития.

Судья посчитал подростков слишком незрелыми эмоционально и психологически для сурового наказания. Он решил, что из-за задержки развития они не могли в полной мере осознавать последствия своих действий. Теперь дело пересматривает Апелляционный суд по схеме «неоправданно мягкого приговора».

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток предстанет перед Молодежным судом в британском Бирмингеме по обвинению в жестоком нападении на 60-летнюю женщину. Полиция Вест-Мидлендс подтвердила, что ребенку уже предъявлены официальные обвинения в нанесении ранений, сексуальном насилии и краже.

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