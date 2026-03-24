Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки Британский подросток надругался над 60-летней женщиной и бросил ее умирать

В британском Бирмингеме 12-летний подросток предстанет перед Молодежным судом по обвинению в жестоком нападении на 60-летнюю женщину, сообщает издание Metro. Следствие установило, что мальчик избил жертву на улице, надругался над ней и бросил ее умирать.

Мы предъявили обвинение мальчику после того, как женщина была обнаружена с серьезными травмами в Бирмингеме, — добавили правоохранители.

В настоящий момент пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, а личность задержанного не раскрывается в силу его возраста. Полиция Вест-Мидлендс подтвердила, что ребенку уже предъявлены официальные обвинения в нанесении ранений, сексуальном насилии и краже.

Ранее бывшего полицейского из Великобритании по имени Джеймс Баббс приговорили к 24 годам лишения свободы за изнасилование женщины и школьницы. Во втором случае он выдал себя за 16-летннюю девочку-подростка в интернете, чтобы втереться в доверие будущей жертве.

До этого британский актер Джон Элфорд, осужденный на 8,5 года за изнасилование двух девочек 14 и 15 лет, скончался в Норфолкской тюрьме. Мужчины не стало спустя всего два месяца после вынесения приговора.