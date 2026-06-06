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06 июня 2026 в 14:11

Посол России оценил знание русского языка в Китае

Посол Моргулов: русский язык в Китае изучают ежегодно порядка 85 тыс. человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Русский язык в Китае ежегодно изучают около 85 тыс. человек, заявил посол России в КНР Игорь Моргулов. По его словам, которые приводит пресс-служба посольства, всего на русском говорят несколько сотен тысяч китайцев.

В среднем в Китае русский язык ежегодно изучают порядка 85 тыс. человек, а всего на языке Пушкина в Поднебесной говорит несколько сотен тысяч человек, — сообщил дипломат.

Посол напомнил, что две недели назад лидеры двух стран запустили проект Перекрестных годов сотрудничества в сфере образования. Одна из задач — продвижение русского языка в Китае и китайского в России. Моргулов уточнил, что русский язык в Китае преподают как основную специальность в 182 вузах. Еще в 400 учебных заведениях его изучают как второй иностранный.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина вслух читал отрывок на русском языке из произведения Михаила Булгакова на месте демонтированного памятника писателю на Андреевском спуске в Киеве. Однако к юноше подошли две женщины и в резком тоне высказали претензии, утверждая, что своими действиями он «портит им репутацию». В результате украинцу пришлось уйти.

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