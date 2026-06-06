Попытки переименовать традиционное польское блюдо «русские вареники» в «украинские» провалились, сообщили РИА Новости представители гастрономического бизнеса в Варшаве. Речь идет о pierogi ruskie — варениках с творожно-картофельной начинкой, которые посыпают жареным луком.

Иногда можно встретить случаи, когда производители дешевых полуфабрикатов меняют название с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки. Но люди все равно говорят именно «русские», — рассказал владелец одного из варшавских ресторанов.

Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что обсуждения названия серьезно не повлияли на продажи. По его словам, были разговоры и предложения переименовать блюдо, но дальше обсуждений дело не пошло, потому что люди привыкли к этому названию за десятилетия. Мужчина добавил, что для большинства поляков «русские вареники» — это не про политику, а про домашнюю еду, вкус и традицию.

Ранее владелец варшавского ресторана сообщил, что украинские мигранты на работе в Польше общаются преимущественно на русском языке. Большая часть беженцев в республике — жители русскоязычных регионов Украины, при этом польский язык используется в коммуникации ограниченно.