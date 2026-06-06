ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 11:45

Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники

В Варшаве рестораторы отказались переименовывать «русские вареники»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки переименовать традиционное польское блюдо «русские вареники» в «украинские» провалились, сообщили РИА Новости представители гастрономического бизнеса в Варшаве. Речь идет о pierogi ruskie — варениках с творожно-картофельной начинкой, которые посыпают жареным луком.

Иногда можно встретить случаи, когда производители дешевых полуфабрикатов меняют название с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки. Но люди все равно говорят именно «русские», — рассказал владелец одного из варшавских ресторанов.

Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что обсуждения названия серьезно не повлияли на продажи. По его словам, были разговоры и предложения переименовать блюдо, но дальше обсуждений дело не пошло, потому что люди привыкли к этому названию за десятилетия. Мужчина добавил, что для большинства поляков «русские вареники» — это не про политику, а про домашнюю еду, вкус и традицию.

Ранее владелец варшавского ресторана сообщил, что украинские мигранты на работе в Польше общаются преимущественно на русском языке. Большая часть беженцев в республике — жители русскоязычных регионов Украины, при этом польский язык используется в коммуникации ограниченно.

Европа
вареники
Варшава
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.