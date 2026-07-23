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23 июля 2026 в 14:07

Масштабный пожар стер с лица земли автосалон Ford

Пожар уничтожил автосалон Ford в Варшаве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Польше сильный пожар уничтожил автомастерскую и дилерский центр Ford, сообщил канал TVP со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в Варшаве, все машины внутри сгорели.

Отмечается, что первые сообщения о возгорании поступили в 05:00 по местному времени (06:00 мск) — над автосалоном заметили столб дыма. Для ликвидации огня привлекли 40 пожарных расчетов. Информация о пострадавших и причинах пожара не уточнялась.

Ранее природный пожар охватил 2,5 тыс. га в департаменте Вар на юге Франции. По информации журналистов, возгорание произошло в гористой местности рядом с деревней Котиньяк.

До этого снаряд попал в танкер у берегов Омана, что спровоцировало пожар на судне. Инцидент произошел в восьми морских милях к северо-западу от Кумзара (Оман). О численности команды и типе судна ничего не известно.

Также в норвежском поселке Крокстадельва муниципалитета Драммен произошел крупный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов. Из зоны бедствия эвакуировали свыше 400 человек.

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