Судно загорелось у берегов Омана после попадания снаряда

Снаряд попал в танкер у берегов Омана, что послужило причиной пожара на судне, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Происшествие произошло в восьми морских милях к северо-западу от Кумзара (Оман). О численности команды и типе судна ничего не известно.

Как подтвердил ответственный за безопасность сотрудник компании, судно было поражено неизвестным снарядом. Экипаж благополучно покинул борт и был спасен буксиром. Пожар до сих пор не потушен, и судно в настоящее время дрейфует, — отметили в координационном центре.

Ранее морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся террористической атаке. В результате этого погрузка нефти была приостановлена. Также в КТК заявили, что при погрузке нефти на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума два танкера с международными экипажами подверглись атаке беспилотников.

До этого два нефтяных танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах и загорелись. По версии КСИР, суда были направлены по заминированному маршруту под воздействием американских сил.