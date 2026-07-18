Нефтяные танкеры горят в районе Ормузского пролива КСИР: нефтяные танкеры у Ормузского пролива загорелись после подрыва на минах

Два нефтяных танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, подорвались на минах и загорелись, сообщил Корпус стражей исламской революции. По версии КСИР, суда были направлены по заминированному маршруту под воздействием американских сил.

Инцидент произошел, по данным Tasnim, в южной части пролива. В заявлении КСИР говорится, что танкеры с нефтью «американцы обманом заставили пройти по заминированному маршруту».

Военно-морские силы КСИР подтвердили, что пролив остается закрытым для прохода из-за высокой опасности, созданной действиями США. Подробности о состоянии судов, их флагах и возможных пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Государственное телевидение IRIB проинформировало, что удары были мощными и продолжительными. Целями стали военные базы США в иракской Сулеймании. Кроме того, под удар попали позиции курдских сепаратистских группировок.

До этого КСИР нанес удар по центру управления специальными операциями США на базе Эт-Танф в Сирии. Атака совершена в качестве возмездия за гибель иранских солдат в Ираншехре.