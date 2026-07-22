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22 июля 2026 в 11:41

Мощный пожар начал уничтожать леса и жилые дома на юге Франции

Природный пожар на юге Франции оставил без света более 2 тыс. домохозяйств

Фото: IMAGO/Sebastien TOUBON/Global Look Press
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Новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га в департаменте Вар на юге Франции, передает телеканал TF1. По его информации, возгорание произошло в гористой местности рядом с деревней Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на огромную площадь.

В результате 400 местных жителей были эвакуированы. Около 2,3 тыс. домохозяйств остались без электричества, несколько домов сгорели. Для борьбы со стихией местные власти задействовали 1,2 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы. В небо были подняты четыре пожарных самолета и один вертолет.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА. Местных жителей также попросили не открывать окна и чаще проводить влажную уборку помещений.

До этого в Липецке произошел пожар на территории производственных объектов на улице Передельческой. Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, возгорание произошло на открытой площадке. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи кв. метров.

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