Мощный пожар начал уничтожать леса и жилые дома на юге Франции Природный пожар на юге Франции оставил без света более 2 тыс. домохозяйств

Новый природный пожар охватил 2,5 тыс. га в департаменте Вар на юге Франции, передает телеканал TF1. По его информации, возгорание произошло в гористой местности рядом с деревней Котиньяк. За считанные часы огонь распространился на огромную площадь.

В результате 400 местных жителей были эвакуированы. Около 2,3 тыс. домохозяйств остались без электричества, несколько домов сгорели. Для борьбы со стихией местные власти задействовали 1,2 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы. В небо были подняты четыре пожарных самолета и один вертолет.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА. Местных жителей также попросили не открывать окна и чаще проводить влажную уборку помещений.

До этого в Липецке произошел пожар на территории производственных объектов на улице Передельческой. Как уточнил глава региона Игорь Артамонов, возгорание произошло на открытой площадке. Площадь пожара составила около 2,5 тысячи кв. метров.