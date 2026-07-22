Жителям Краснодара посоветовали запастись респираторами и масками

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара сократить пребывание на открытом воздухе и использовать респираторы из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА. Местных жителей также попросили не открывать окна.

В связи с возгоранием в г. Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы, — говорится в сообщении.

Ведомство посоветовало чаще проводить влажную уборку помещений, отказаться от контактных линз в пользу очков, употреблять больше жидкости, промывать глаза, нос и горло, а также воздержаться от курения. Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали обращаться за медицинской помощью при появлении одышки, кашля, бессонницы или при обострении хронических заболеваний.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила ночную атаку на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. До этого стало известно, что к тушению пожара в складском комплексе в Краснодаре привлекли вертолет. Всего с возгоранием борются 105 человек и более 37 единиц техники.