К тушению пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет

К тушению пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, сейчас с возгоранием борются 105 человек и более 37 единиц техники.

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолет. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Также в результате атаки загорелся складской комплекс. В Краснодаре фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской повреждения получили два частных дома, уточнили в источнике. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

До этого Wildberries сообщил об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности. Дополнительные обстоятельства произошедшего не раскрывались.