Сырники надоели — смешиваю творог с 2 ложками манки: ленивые вареники — готовлю впрок и замораживаю

Беру творог и на завтрак вместо сырников готовлю ленивые вареники. Это очень просто и быстро, а еще можно сделать побольше и заморозить — так у вас всегда будет что поесть утром.

Возьмите 500 г рассыпчатого творога, яйцо, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. манной крупы и щепотку соли. Смешайте все ингредиенты, оставьте тесто на 15--20 минут для набухания манки, затем раскатайте в колбаски, нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см и отварите в кипящей подсоленной воде 3--5 минут после всплытия.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ленивые вареники. Они получились нежные и не сильно сладкие, поэтому их можно подавать как со сметаной, так и с вареньем. Главное, используйте именно сухой творог, чтоб тесто не получилось жидким и его не пришлось забивать мукой.

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