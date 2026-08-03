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03 августа 2026 в 08:00

Сырники надоели — смешиваю творог с 2 ложками манки: ленивые вареники — готовлю впрок и замораживаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог и на завтрак вместо сырников готовлю ленивые вареники. Это очень просто и быстро, а еще можно сделать побольше и заморозить — так у вас всегда будет что поесть утром.

Возьмите 500 г рассыпчатого творога, яйцо, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. манной крупы и щепотку соли. Смешайте все ингредиенты, оставьте тесто на 15--20 минут для набухания манки, затем раскатайте в колбаски, нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см и отварите в кипящей подсоленной воде 3--5 минут после всплытия.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ленивые вареники. Они получились нежные и не сильно сладкие, поэтому их можно подавать как со сметаной, так и с вареньем. Главное, используйте именно сухой творог, чтоб тесто не получилось жидким и его не пришлось забивать мукой.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи «Дачные» из творога, кабачка и чеснока.

Проверено редакцией
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вареники
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Сырники надоели — смешиваю творог с 2 ложками манки: ленивые вареники — готовлю впрок и замораживаю Беру творог и на завтрак вместо сырников готовлю ленивые вареники. Это очень просто и быстро, а еще можно сделать побольше и заморозить — так у вас всегда будет что поесть утром.
500 г рассыпчатого творога
1 яйцо
2 ст. л. сахара
2 ст. л. муки
2 ст. л. манной крупы
щепотка соли
>
Смешайте все ингредиенты, оставьте тесто на 15-20 минут для набухания манки, затем раскатайте в колбаски.
Нарежьте на кусочки толщиной 2-3 см и отварите в кипящей подсоленной воде 3-5 минут после всплытия.
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