Творог, кабачок и чеснок — смешиваю, и на сковородку: оладьи «Дачные» — ароматные, вкуснее сладких

Творог, кабачок и чеснок — смешиваю, и на сковородку: оладьи «Дачные» — ароматные, вкуснее сладких

Творожно-кабачковые оладьи с чесноком и зеленью — это настоящий конкурент сладким сырникам. Раз попробовав, невозможно остановится их готовить. Они отличаются богатым, многогранным вкусом.

Ингредиенты: 200 г творога, 1 небольшой кабачок, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль и перец. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите, смешайте с творогом, яйцом, мукой, измельченным чесноком и зеленью, хорошо перемешайте. Обжарьте оладьи на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Оладьи оказались хороши для завтрака, перекуса и даже как вкусная закуска к чаю. Совет: дайте тесту постоять 5–10 минут перед жаркой — оладьи станут пышнее.

Ранее был назван рецепт оладушек быстрого приготовления в духовке — со вкусом пиццы.