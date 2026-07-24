Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 13:00

Творог, кабачок и чеснок — смешиваю, и на сковородку: оладьи «Дачные» — ароматные, вкуснее сладких

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творожно-кабачковые оладьи с чесноком и зеленью — это настоящий конкурент сладким сырникам. Раз попробовав, невозможно остановится их готовить. Они отличаются богатым, многогранным вкусом.

Ингредиенты: 200 г творога, 1 небольшой кабачок, 1 яйцо, 2-3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль и перец. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите, смешайте с творогом, яйцом, мукой, измельченным чесноком и зеленью, хорошо перемешайте. Обжарьте оладьи на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Оладьи оказались хороши для завтрака, перекуса и даже как вкусная закуска к чаю. Совет: дайте тесту постоять 5–10 минут перед жаркой — оладьи станут пышнее.

Ранее был назван рецепт оладушек быстрого приготовления в духовке — со вкусом пиццы.

Проверено редакцией
Читайте также
Домашний тиран оказался педофилом? Россиянка требует отнять сыновей у мужа
Общество
Домашний тиран оказался педофилом? Россиянка требует отнять сыновей у мужа
В Совфеде оценили возможный запрет соцсетей для подростков в России
Россия
В Совфеде оценили возможный запрет соцсетей для подростков в России
Закрываю огурцы по-пражски — зеленцы хрустящие, а маринад прозрачный, как слеза, и ароматный
Общество
Закрываю огурцы по-пражски — зеленцы хрустящие, а маринад прозрачный, как слеза, и ароматный
Перестала варить варенье по 2 часа — делаю «5+5» из абрикосов: плотное, как желе, и с огненным цветом
Общество
Перестала варить варенье по 2 часа — делаю «5+5» из абрикосов: плотное, как желе, и с огненным цветом
Молодую капусту теперь не тушу и не жарю: добавляю колбасу и сыр — оладьи получаются вкуснее драников
Общество
Молодую капусту теперь не тушу и не жарю: добавляю колбасу и сыр — оладьи получаются вкуснее драников
Общество
рецепты
оладьи
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Творог, кабачок и чеснок — смешиваю, и на сковородку: оладьи «Дачные» — ароматные, вкуснее сладких Творожно-кабачковые оладьи с чесноком и зеленью — это настоящий конкурент сладким сырникам. Раз попробовав, невозможно остановится их готовить. Они отличаются богатым, многогранным вкусом.
200 г творога
1 небольшой кабачок
1 яйцо
2-3 ст. л. муки
2 зубчика чеснока
пучок укропа или петрушки
соль и перец
>
Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите, смешайте с творогом, яйцом, мукой, измельченным чесноком и зеленью, хорошо перемешайте.
Обжарьте оладьи на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцы воссоединили потерявшихся мать с ребенком
Пугачевой предрекли незавидную участь на фоне отмены песен Паулса в Риге
В Тольятти охранник насадил ребенка на заборный штырь
ЕС хочет узаконить воровство российской нефти
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.