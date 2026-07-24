Адвокат оценил шансы балашихинского отравителя выйти по УДО

Шансы на условно-досрочное освобождение балашихинского отравителя Артема Миссюры практически равны нулю, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, обвиняемый сможет подать ходатайство об УДО не раньше чем через 25 лет со дня начала отбытия срока.

В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретное уголовное дело. Но такие случаи подпадают под квалифицированные составы преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, санкция которой допускает назначение пожизненного лишения свободы. Что касается возможности освобождения, то она существует лишь формально. Осужденный вправе обратиться с ходатайством об УДО только после фактического отбытия не менее 25 лет, при отсутствии злостных нарушений режима в течение предшествующих трех лет. На практике удовлетворение таких ходатайств является крайне редким исключением, поэтому говорить о реальном риске скорого освобождения в подобных делах оснований нет, — пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что в судебной практике пожизненное лишение свободы часто применяется за убийство двух и более человек при наличии особо отягчающих обстоятельств. Среди таких, по словам адвоката, — тщательная подготовка преступления, корыстные мотивы или повышенная общественная опасность.

Ранее Мособлсуд приговорил Миссюру к пожизненному заключению. По данным следствия, он отравил родных и друзей, стремясь завладеть их имуществом и деньгами.