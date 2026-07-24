Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях

В Апатитах осудили 19-летнего местного жителя по обвинению в кражах в нескольких компаниях, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на прокуратуру Мурманской области. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

По данным ведомства, мужчина с января 2026 года работал в нескольких организациях и похищал средства. Он признал свою вину и полностью вернул украденные деньги.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего мужчину, который при помощи лопаты в Кронштадте вскрыл платежные терминалы на автомойке и украл из них 15 тыс. рублей. Инцидент произошел утром в четверг, 23 июля.

До этого жительница Санкт-Петербурга украла у работающего моряком жениха 2 млн рублей, из-за чего попала под суд. Перед следующим выходом в рейс мужчина оставил девушке доверенность и счет, на котором была указанная сумма. Пока он был в плавании, женщина купила квартиру и оформила на себя, заплатив за нее деньгами своего жениха.