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24 июля 2026 в 15:44

Жителя Мурманской области осудили за кражи в нескольких компаниях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Апатитах осудили 19-летнего местного жителя по обвинению в кражах в нескольких компаниях, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на прокуратуру Мурманской области. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

По данным ведомства, мужчина с января 2026 года работал в нескольких организациях и похищал средства. Он признал свою вину и полностью вернул украденные деньги.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего мужчину, который при помощи лопаты в Кронштадте вскрыл платежные терминалы на автомойке и украл из них 15 тыс. рублей. Инцидент произошел утром в четверг, 23 июля.

До этого жительница Санкт-Петербурга украла у работающего моряком жениха 2 млн рублей, из-за чего попала под суд. Перед следующим выходом в рейс мужчина оставил девушке доверенность и счет, на котором была указанная сумма. Пока он был в плавании, женщина купила квартиру и оформила на себя, заплатив за нее деньгами своего жениха.

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