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19 июля 2026 в 13:49

Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка

Baza: жительницу Петербурга осудили за кражу 2 млн рублей у жениха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Санкт-Петербурга украла у работающего моряком жениха 2 млн рублей, из-за чего попала под суд, сообщает Telegram-канал Baza. Перед следующим выходом в рейс мужчина оставил девушке доверенность и счет, на котором была указанная сумма.

Пока он был в плавании, женщина купила квартиру и оформила на себя, заплатив за нее деньгами своего жениха. Когда он вернулся, петербурженка заявила, что хочет расстаться.

Когда моряк обо всем узнал, он обратился в суд. Во время разбирательств бывшая мужчины заявила, что эти 2 млн рублей он ей подарил, однако доказательств не предоставила. По итогу процесса девушку обязали выплатить потраченное потерпевшему.

Ранее в Бурятии жителя Улан-Удэ осудили за кражу припаркованной Toyota Mark II с помощью отвертки и грузовика. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к 320 часам обязательных работ.

До этого в московском районе Хамовники мужчина украл из магазина почти семь килограммов красной икры. В ходе инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили пропажу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки. Ущерб составил более 58 тыс. рублей.

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