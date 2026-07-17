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17 июля 2026 в 14:58

Жителя Бурятии осудили за кражу иномарки с помощью отвертки и грузовика

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Бурятии жителя Улан-Удэ осудили за кражу припаркованной Toyota Mark II с помощью отвертки и грузовика, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Октябрьский районный суд. Мужчина признал свою вину. Его приговорили к 320 часам обязательных работ.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина подошел к машине и обычной отверткой отжал стекло правой передней двери, повредив обшивку. Затем он сломал замок зажигания, разблокировал рулевой вал и приготовился к угону.

С намерениями вывезти автомобиль злоумышленник обратился к другу. Он убедил его в том, что купил эту машину и ее нужно просто перевезти. Ничего не подозревающий товарищ помог погрузить Toyota в кузов грузовика и вывезти в указанном направлении. Ущерб для владельца составил 230 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже автомобиля. Эвакуатор, с помощью которого угнали машину, заметили в Калининском районе.

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