ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 14:19

В Петербурге задержали подозреваемых в краже машины с помощью эвакуатора

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже автомобиля, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти. Эвакуатор, с помощью которого угнали машину, заметили в Калининском районе.

Как пишет издание, автомобиль похитили 31 мая. Но уже через 10 минут после кражи был найден эвакуатор, на котором увезли украденную машину. В салоне находились 27-летний водитель и его пассажир, которые могут быть причастны к угону. Задержанных доставили в 17‑й отдел полиции и передали инициатору розыска. Эвакуатор изъят и передан полицейским для дальнейшего расследования.

Ранее суд провинции Кханьхоа во Вьетнаме осудил россиянина за кражу мотоцикла у местной жительницы. Он будет отбывать наказание в местной тюрьме, а затем мужчину выдворят из страны.

Регионы
Санкт-Петербург
автомобили
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.