В Петербурге задержали подозреваемых в краже машины с помощью эвакуатора

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже автомобиля, сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти. Эвакуатор, с помощью которого угнали машину, заметили в Калининском районе.

Как пишет издание, автомобиль похитили 31 мая. Но уже через 10 минут после кражи был найден эвакуатор, на котором увезли украденную машину. В салоне находились 27-летний водитель и его пассажир, которые могут быть причастны к угону. Задержанных доставили в 17‑й отдел полиции и передали инициатору розыска. Эвакуатор изъят и передан полицейским для дальнейшего расследования.

Ранее суд провинции Кханьхоа во Вьетнаме осудил россиянина за кражу мотоцикла у местной жительницы. Он будет отбывать наказание в местной тюрьме, а затем мужчину выдворят из страны.