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24 июля 2026 в 15:49

Набиуллина дала оценку ударам БПЛА по логистическим центрам

Набиуллина посчитала атаки БПЛА на логистические центры шоком предложения

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атаки беспилотников на логистические центры являются шоком предложения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она подчеркнула, что сейчас важно понять потенциальные последствия этих ударов, а также их влияние на устойчивую инфляцию, передает РИА Новости.

Действительно, это шоки предложения. <...> Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, — сказала Набиуллина.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района. На объектах начался пожар.

До этого глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атак беспилотников на склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе компании удалось сохранить часть площадей и товаров. По ее словам, маркетплейс перераспределяет сохранившиеся остатки продукции по другим складам.

В результате атак два логистических объекта Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановили работу. Речь идет о комплексах, расположенных в Шушарах и на Уткиной Заводи.

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