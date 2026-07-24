Два логистических комплекса Wildberries временно прекратили работу Логистические комплексы Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи остановили работу

Два логистических объекта Wildberries в Санкт-Петербурге временно остановили работу, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Комплексы расположены в Шушарах и на Уткиной заводи.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, — уточняется в публикации.

Причины приостановки не озвучиваются. Клиентам и партнерам рекомендовано следить за официальной информацией, констатировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с предписаниями безопасности. Причины эвакуации не уточняются. В компании подтвердили, что все меры приняты в рамках установленных норм и правил безопасности. Детали происшествия и возможные последствия не разглашаются.

До этого логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области вновь начал работать после атаки украинских беспилотников. К воротам с самого утра 23 июля начали подъезжать легковые автомобили, в том числе такси, из которых выходили сотрудники компании. При этом большого скопления людей у проходной нет. Атаки Украины на склады маркетплейса уже назвали актом международного терроризма. Компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.