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24 июля 2026 в 15:45

Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Синоптик Сергеев: москвичей ждет теплый старт августа, но похолодание уже скоро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Столичный регион продолжит наслаждаться полноценным летом в первой половине августа, таким прогнозом с NEWS.ru поделился метеоролог Александр Сергеев. Однако, по его словам, уже во второй декаде месяца в области ожидается похолодание.

Согласно предварительным прогнозам, в Москве и Подмосковье средняя температура месяца ожидается на уровне плюс 20–25 градусов, а к концу месяца возможно снижение до плюс 16–22 градусов. Что касается осадков, то в целом они окажутся в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни, — сказал Сергеев.

Синоптик отметил, что август в Москве — это переходный месяц, который стирает грани между сезонами. Фактически он начинается как полноценное лето, однако к завершению все больше напоминает осень, пояснил Сергеев.

По его словам, первые ночи августа будут по-летнему теплыми — термометры покажут плюс 15–18 градусов. Однако уже со второй декады столбики начнут опускаться до плюс 10–16 градусов.

Ранее сообщалось, что, по данным метеоцентров, в конце лета 2026 года, в период с 20 по 25 августа, дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от плюс 18 до плюс 22 градусов, однако ночи станут прохладнее — от плюс 10 до плюс 13 градусов. В этот отрезок времени также увеличится облачность, российскую столицу накроет серия дождей. Влажность воздуха повысится до 75–80%.

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