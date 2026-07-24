Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе Синоптик Сергеев: москвичей ждет теплый старт августа, но похолодание уже скоро

Столичный регион продолжит наслаждаться полноценным летом в первой половине августа, таким прогнозом с NEWS.ru поделился метеоролог Александр Сергеев. Однако, по его словам, уже во второй декаде месяца в области ожидается похолодание.

Согласно предварительным прогнозам, в Москве и Подмосковье средняя температура месяца ожидается на уровне плюс 20–25 градусов, а к концу месяца возможно снижение до плюс 16–22 градусов. Что касается осадков, то в целом они окажутся в пределах нормы, хотя не исключены локальные ливни, — сказал Сергеев.

Синоптик отметил, что август в Москве — это переходный месяц, который стирает грани между сезонами. Фактически он начинается как полноценное лето, однако к завершению все больше напоминает осень, пояснил Сергеев.

По его словам, первые ночи августа будут по-летнему теплыми — термометры покажут плюс 15–18 градусов. Однако уже со второй декады столбики начнут опускаться до плюс 10–16 градусов.

Ранее сообщалось, что, по данным метеоцентров, в конце лета 2026 года, в период с 20 по 25 августа, дневные температуры в Москве будут держаться в диапазоне от плюс 18 до плюс 22 градусов, однако ночи станут прохладнее — от плюс 10 до плюс 13 градусов. В этот отрезок времени также увеличится облачность, российскую столицу накроет серия дождей. Влажность воздуха повысится до 75–80%.