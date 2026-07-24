В Кирове узнали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ

В Кирове узнали о состоянии пострадавших после атаки ВСУ Кузнецов: 12 пострадавших после атаки ВСУ доставили в больницы Кирова

Среди жителей Кирова, пострадавших в результате атаки ВСУ, 12 человек были доставлены в больницы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, еще 14 гражданам оказали помощь амбулаторно. Также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

По оперативным данным, в больницы Кирова госпитализированы 12 пострадавших при атаке укронацистов. 14 пострадавших при атаке получили медицинскую помощь амбулаторно, — отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове. На данный момент специалисты обследуют близлежащие дома, чтобы оценить последствия атаки. Глава региона Александр Соколов также призвал местных жителей не публиковать фото, видео и другие материалы, которые могут позволить определить место удара и характер повреждений. Отмечается, что ограничение введено решением антитеррористической комиссии области.