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24 июля 2026 в 16:33

Варшава предложила Вашингтону и Киеву вместе производить Patriot

Собковяк-Чарнецкая: Польша предложила США производить Patriot вместе с Украиной

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
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Польша предложила США начать совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, заявила замминистра обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая во время брифинга для СМИ. Такую возможность обсуждали на встрече с американскими коллегами в Пентагоне и госдепартаменте Штатов, пишет Business Insider Polska.

Предложение, которое я сегодня внесла от польской стороны, идет навстречу определенным опасениям с американской стороны, и мы сегодня предложили, чтобы это было сотрудничество в треугольнике, то есть Соединенные Штаты, Украина, но также и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство происходило просто в безопасном месте, — заявила замминистра.

По ее мнению, ракеты Patriot нужны практически всем в мире. Из этой нужды Польша захотела присоединиться к проекту. Скоро пройдут переговоры трех стран о производстве боеголовок, сказано в публикации.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о желании Польши украсть схемы Patriot. Он отметил, что это традиционное поведение для страны.

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