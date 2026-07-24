Варшава предложила Вашингтону и Киеву вместе производить Patriot

Польша предложила США начать совместное с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, заявила замминистра обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая во время брифинга для СМИ. Такую возможность обсуждали на встрече с американскими коллегами в Пентагоне и госдепартаменте Штатов, пишет Business Insider Polska.

Предложение, которое я сегодня внесла от польской стороны, идет навстречу определенным опасениям с американской стороны, и мы сегодня предложили, чтобы это было сотрудничество в треугольнике, то есть Соединенные Штаты, Украина, но также и Польша, потому что речь идет о защите этого производства, чтобы это производство происходило просто в безопасном месте, — заявила замминистра.

По ее мнению, ракеты Patriot нужны практически всем в мире. Из этой нужды Польша захотела присоединиться к проекту. Скоро пройдут переговоры трех стран о производстве боеголовок, сказано в публикации.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о желании Польши украсть схемы Patriot. Он отметил, что это традиционное поведение для страны.