Самолет-разведчик НАТО совершил два пролета над Черным морем ТАСС: Самолет Artemis II выполнил маневры над нейтральными водами Черного моря

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнил два круга над нейтральными водами Черного моря, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Борт совершал полет в южной части акватории, двигаясь с запада на восток и обратно.

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II в очередной раз совершает полет над нейтральными водами в южной части Черного моря и к настоящему моменту совершил уже два круга над акваторией, двигаясь с запада на восток и обратно, — сообщил источник.

По данным собеседника агентства, борт вылетел с базы в румынской Констанце и вышел в акваторию через зоны, контролируемые диспетчерами Румынии и Болгарии. Самолет выполнял полет на высоте около 11 км вне маршрутов гражданской авиации.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что самолет-разведчик совершил полет в районе Калининградской области. Отмечается, что борт поднялся с аэродрома в румынской Констанце. По данным источника, предыдущие появления этого самолета в районе Калининградской области фиксировались 7 и 8 июля.