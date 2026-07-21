Самолет-разведчик НАТО кружил у границ российского региона

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил полет в районе Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Отмечается, что борт поднялся с аэродрома в румынской Констанце.

Сейчас воздушное судно находится на высоте чуть более 10 км. Сначала самолет пролетел вдоль границы региона с Польшей, а затем прошел в районе восточной и северной границ в непосредственной близости от Литвы.

По данным источника, предыдущие появления этого самолета в районе Калининградской области фиксировались 7 и 8 июля. На отдельных участках его сопровождал британский Boeing RC-135W Rivet Joint с авиабазы Уоддингтон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение иностранного контингента на Украине неприемлемо для РФ. Спецоперация проводится в том числе для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на украинской территории, отметил он.