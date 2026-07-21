Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 13:15

Самолет-разведчик НАТО кружил у границ российского региона

Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил полет в районе Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Отмечается, что борт поднялся с аэродрома в румынской Констанце.

Сейчас воздушное судно находится на высоте чуть более 10 км. Сначала самолет пролетел вдоль границы региона с Польшей, а затем прошел в районе восточной и северной границ в непосредственной близости от Литвы.

По данным источника, предыдущие появления этого самолета в районе Калининградской области фиксировались 7 и 8 июля. На отдельных участках его сопровождал британский Boeing RC-135W Rivet Joint с авиабазы Уоддингтон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение иностранного контингента на Украине неприемлемо для РФ. Спецоперация проводится в том числе для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на украинской территории, отметил он.

Регионы
Калининградская область
НАТО
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог предупредила о рисках употребления вредной пищи
Воспитательница частного детсада ударила ребенка с особенностями
«Надо учитывать»: в МИД России отреагировали на ядерные исследования ФРГ
Россия вошла в число мировых лидеров по выживаемости детей с раком
Терапевт дал советы, как эффективно избавиться от онемения в конечностях
В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта
Российский аэропорт потратит миллионы на «пассивный купол» от дронов
Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши
Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей
Мужчина остался без трусов после налета бобра
Защитникам приграничья упростили поступление в вузы
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries могут считаться военным преступлением
Следком предложил разработать сервис для защиты подростков от мошенников
Немецкие автомобилисты массово поехали в европейскую страну за топливом
РКН удалил пояснение к скандальной строчке из песни Lil Pump и Канье Уэста
Топливные ограничения начали снимать в России
Прогноз погоды в Москве: ждать дождей до конца июля? Как начнется август
Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью
Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью
Трое мирных жителей ранены при атаках дронов в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.