«Абсолютно неприемлемо»: Песков о размещении военных НАТО на Украине Песков: размещение военных контингентов НАТО на Украине для РФ неприемлемо

Размещение иностранного контингента на Украине неприемлемо для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, спецоперация проводится в том числе для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на украинской территории. Брифинг Пескова доступен в канале Кремля на платформе МАКС.

Неоднократно <...> говорили о том, что конкретные планы по размещению иностранных контингентов <...> на территории Украины есть, эти планы якобы готовы. <...> Для нас это абсолютно неприемлемо, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия хотят к 2034 году разработать против России крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. километров. 10 европейских стран уже присоединились к возглавляемой Лондоном и Берлином программе по разработке новой дальнобойной системы Deep Precision Strike.

До этого стало известно, что обещание стран НАТО выделить Украине €140 млрд военной помощи в течение двух ближайших лет может оказаться невыполнимым. По мнению аналитиков, объемы поддержки распределяются между странами неравномерно. Крупнейшими поставщиками военной помощи остаются ФРГ и Британия.