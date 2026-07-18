В Швейцарии оценили перспективы военной помощи НАТО Киеву NZZ: обещанные НАТО €140 млрд Украине могут так и не поступить

Обещание стран НАТО выделить Украине €140 млрд военной помощи в течение двух ближайших лет может оказаться невыполнимым, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW). На недавнем саммит НАТО лидеры стран пообещали отправить Киеву €70 млрд в 2026 году и столько же в следующем.

Объемы поддержки распределяются между странами неравномерно, подчеркнули в СМИ. Крупнейшими поставщиками военной помощи остаются Германия и Великобритания. В то же время Франция, Италия и Испания с 2025 года не объявляли о значительных пакетах помощи.

Издание приводит расчеты, согласно которым до конца 2026 года страны НАТО должны предоставить Украине еще €40 млрд. Однако при сохранении нынешних темпов поставок Киев сможет получить около €30 млрд.

Из примерно €400 млрд, которые институты Евросоюза и государства объединения пообещали Украине за четыре с половиной года конфликта, к концу апреля 2026 года было выделено около €180 млрд. В связи с чем в издании назвали заявленную цель НАТО «амбициозной».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки вооружения на Украину остаются главным препятствием для урегулирования украинского кризиса. Она отметила, что Запад таким образом нагружает собственных налогоплательщиков.