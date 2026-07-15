Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 17:32

Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине

Захарова: поставки оружия на Украину препятствуют миру

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Поставки вооружения на Украину остаются главным препятствием для урегулирования украинского вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Запад так нагружает собственных налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Если западные государства — участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима, — заявила Захарова.

Она также напомнила слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поставках оружия на Украину. По его словам, конфликт завершился бы в течение дней, недель или месяца.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин пояснил, что ЕС считает производство оружия для Украины на территории Европы более безопасным. Киев и ЕС заключили соглашения о доступе Украины к европейским оборонным программам. По мнению эксперта, подобные объекты могут считаться законными целями для Вооруженных сил России.

Власть
Мария Захарова
поставки
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России сообщило о поражении украинских судов с военными грузами
Захарова вступилась за Афганистан и вскрыла лицемерие Запада
«Поиграть мускулами»: Захарова раскрыла цель военных учений Польши
Депутат ГД рассказала о ситуации с подготовкой кадров в России
В МИД России отреагировали на отказ США от ратификации ДВЗЯИ
В Энергодаре раскрыли, что мешает возобновить подачу света в город
Сожгли все мосты: составлен список звезд, которые не вернутся в Россию
«Всецело участвует»: Захарова раскрыла детали российской помощи Венесуэле
«Процесс начали»: на Украине сделали неожиданное заявление по Patriot
Европа раскрыла планы по финансированию Киева
Булыкин сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ Англия — Аргентина
Захарова призвала передать украинцам слова экс-премьера Польши о крови
Захарова потребовала найти заказчиков теракта на «Северных потоках»
Мостовой раскрыл, за кого будет болеть в матче ЧМ Англия — Аргентина
В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике
Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине
В оперативных службах рассказали, что произошло с лифтом в «Москва-Сити»
Российский «Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Масалитин назвал ключевую фигуру матча Англия — Аргентина на ЧМ
Рабочий погиб при падении с высоты во время ремонта оборудования
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.