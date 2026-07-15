Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине

Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине Захарова: поставки оружия на Украину препятствуют миру

Поставки вооружения на Украину остаются главным препятствием для урегулирования украинского вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Запад так нагружает собственных налогоплательщиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Если западные государства — участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима, — заявила Захарова.

Она также напомнила слова бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о поставках оружия на Украину. По его словам, конфликт завершился бы в течение дней, недель или месяца.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин пояснил, что ЕС считает производство оружия для Украины на территории Европы более безопасным. Киев и ЕС заключили соглашения о доступе Украины к европейским оборонным программам. По мнению эксперта, подобные объекты могут считаться законными целями для Вооруженных сил России.