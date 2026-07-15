В СВОП объяснили, зачем ЕС допускает украинцев к своей оборонной программе Гагин: Брюссель полагает, что производить оружие для ВСУ будет безопаснее в ЕС

В Брюсселе считают, что производство оружия для ВСУ на территории Евросоюза будет более безопасным, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. Так он прокомментировал информацию о заключении соглашения между Киевом и ЕС о доступе украинских компаний к европейским оборонным программам. По его мнению, эти предприятия являются законными целями для ВС России.

Указанное соглашение [о доступе украинских компаний к оборонным программам ЕС], которое подписал [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) с Евросоюзом, еще раз наглядно демонстрирует, что ЕС и блок НАТО являются стороной конфликта. Документ направлен не просто на поддержку ВСУ, а конкретно на размещение военных заказов для уничтожения объектов на территории России. На мой взгляд, это еще одна иллюстрация, как военную промышленность Украины просто держат подальше от ее границ, чтобы безопасно производить оружие для атак на нас и нашу инфраструктуру. Опять же, эти заводы в Евросоюзе, на мой взгляд, являются законными целями для Вооруженных сил РФ, — высказался Гагин.

Он подчеркнул, что Москву снова пытаются спровоцировать, и это свидетельствует о нарастании конфликта, который был инициирован Евросоюзом. По словам члена СВОП, европейские лидеры уже открыто заявляют о своем стремлении к уничтожению РФ.

Многие говорят, что столкновение Европы с Россией — это миф, но, на мой взгляд, это вполне реально. Давайте рассмотрим подготовительные работы: европейские политики готовятся уже не к помощи Украине или восстановлению, они готовятся к длительной, затяжной войне. Они открывают производства оружия и военной техники. Если говорить о личном составе, сейчас Европа не готова с нами воевать. По большому счету, что может заставить немецкого бюргера, у которого все хорошо в жизни, взять в руки оружие и идти на восточный фронт, рискуя своей жизнью? — добавил Гагин.

Однако он подчеркнул, что Европу ждет массовая искусственная безработица, которую она сама себе создала. В этом случае, по словам члена СВОП, измученные голодом, нищетой и безысходностью европейские граждане через два-три года возьмут оружие и отправятся воевать на восточный фронт.

Ранее политолог Вадим Трухачев заявил, что Евросоюз может начать массовую депортацию украинских беженцев, чтобы восполнить нехватку кадров в ВСУ на фронте. По его мнению, Европа в целом испытывает усталость от мигрантов.