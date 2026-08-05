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05 августа 2026 в 22:27

Стало известно о жертве атаки беспилотников ВСУ в Курской области

Хинштейн: при атаке дронов ВСУ под Курском погиб один человек, еще семеро ранены

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Курской области в результате атаки беспилотника погиб 57-летний мужчина, еще семь человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. Он уточнил, что удар пришелся по частному дому.

Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка. В результате прилета ранены семь человек, трое их них в тяжелом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина, — написал Хинштейн.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 753 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также, по информации оборонного ведомства, удалось перехватить 16 управляемых авиационных бомб.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков оперативно приступили к работе все необходимые специалисты экстренных служб.

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