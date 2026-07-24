В РАН предположили, что за загадочная болезнь убивает солдат ВСУ

Массовая гибель украинских военнослужащих в Черниговской области может быть связана с легочной чумой, предположил в разговоре с NEWS.ru советский и российский микробиолог, вирусолог и иммунолог академик РАН Виталий Зверев. Однако, по его словам, в этой версии есть сомнения.

На Украине до сих пор не фиксировалось источников этого заболевания, — подчеркнул Зверев.

Академик также не исключил, что причиной смерти солдат могло стать отравление бактериальными токсинами из консервов, которыми военнослужащие в основном и питаются. Этот вариант Зверев назвал даже более вероятным.

Речь идет о Clostridium botulinum — возбудителе ботулизма. Это анаэробная спорообразующая бактерия, которая вырабатывает сильнейший биологический токсин — ботулотоксин. Если Clostridium botulinum попала в консервы и там размножилась, а военнослужащие эти консервы съели, то вероятность их гибели крайне высока, — пояснил ученый.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области привела к потерям в ВСУ. Только за один день 18 июля в полевом госпитале скончались 26 солдат из 36-й путевосстановительной бригады.