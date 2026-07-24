Инфекция в ВСУ и новый виток «бусификации»: новости СВО к вечеру 24 июля

Инфекция в ВСУ и новый виток «бусификации»: новости СВО к вечеру 24 июля

Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ, Харьковская область стала на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ, Бастрыкин уличил Киев в применении запрещенных методов ведения войны . Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ

В 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ в Черниговской области произошла вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, в результате которой скончались более 20 военнослужащих, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника агентства, 18 июля в полевом госпитале бригады от неустановленной инфекции погибли 26 солдат.

Вспышка неизвестной болезни в рядах ВСУ в Черниговской области может распространиться до масштаба эпидемии, однако она не страшна для российских военных, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, распространение болезни может случиться из-за отсутствия надлежащего порядка в ВСУ.

Харьковская область стала на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ

Группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

В операции по освобождению участвовали штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Они выбили противника с северо-западной окраины Купянского района.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны раскрыло детали ночных ударов по Украине

Российские войска в ночь на 24 июля продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинским портам, сообщило Минобороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что атаки проводились по объектам портовой инфраструктуры противника. Другие подробности о последствиях ударов на данный момент не приводятся.

Также силы ЧФ уничтожили семь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Соответствующие результаты были достигнуты за неделю.

В Минобороны назвали количество ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар, а также 18 групповых атак с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Удары наносились как с воздуха, так и с наземных платформ.

Также штурмовые подразделения Южной группировки войск вошли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР и постепенно выдавливают украинские силы к центру поселка, сообщил врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, пехоту прикрывают танки.

Песков раскрыл, в каком случае Россия будет продолжать СВО до полной победы

Россия будет добиваться полной победы в специальной военной операции при отсутствии перспектив мирных переговоров с Украиной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Однако, по его словам, достижение целей военными средствами — это не предпочтительный путь.

При этом Россия намерена ждать от США новых предложений по урегулированию украинского конфликта, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что Москва открыта для предложений по данной теме, но они должны быть приемлемыми в первую очередь для российской стороны.

Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Зеленский на официальном уровне продлил «бусификацию»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщили в пресс-службе парламента страны. Верховная рада проголосовала за продление обоих положений еще 14 июля.

Оба законопроекта возвращены в парламент с подписью президента. Режим военного положения на Украине впервые был введен 24 февраля 2022 года. На следующий день, 25 февраля, Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

Бастрыкин уличил Киев в применении запрещенных методов ведения войны

Следственный комитет России продолжает расследование масштабного уголовного дела о применении Украиной запрещенных средств и методов ведения войны, сообщил в интервью ТАСС председатель ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, следственные действия по делу продолжаются.

Глава СК РФ также напомнил о завершении расследования дела в отношении политического и военного руководства Украины по обвинению в геноциде. Сейчас материалы рассматриваются в Верховном суде ДНР. Фигурантами дела является 41 человек, обвинения всем предъявлены заочно.

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