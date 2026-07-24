Зеленский на официальном уровне продлил «бусификацию» Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизацию на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщили в пресс-службе парламента страны. Верховная рада проголосовала за продление обоих положений еще 14 июля.

Оба законопроекта возвращены в парламент с подписью президента. Режим военного положения на Украине впервые был введен 24 февраля 2022 года. На следующий день, 25 февраля, Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец рассказал, что полицейские сломали жителю Ивано-Франковска руку и ногу, после чего доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, пострадавшего вместо оказания помощи обвинили в симуляции.

Кроме того, житель ДНР Сергей Кушнир сообщил, что не менее трети работников шахты «Краснолиманская» в Родинском были мобилизованы украинскими военными в период нахождения города под контролем ВСУ. Он отметил, что на предприятии работали около 2,5 тыс. человек, из которых могли призвать от трети до двух третей сотрудников.