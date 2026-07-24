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24 июля 2026 в 12:03

Зеленский на официальном уровне продлил «бусификацию»

Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизацию на 90 дней

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней, сообщили в пресс-службе парламента страны. Верховная рада проголосовала за продление обоих положений еще 14 июля.

Оба законопроекта возвращены в парламент с подписью президента. Режим военного положения на Украине впервые был введен 24 февраля 2022 года. На следующий день, 25 февраля, Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец рассказал, что полицейские сломали жителю Ивано-Франковска руку и ногу, после чего доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). По его словам, пострадавшего вместо оказания помощи обвинили в симуляции.

Кроме того, житель ДНР Сергей Кушнир сообщил, что не менее трети работников шахты «Краснолиманская» в Родинском были мобилизованы украинскими военными в период нахождения города под контролем ВСУ. Он отметил, что на предприятии работали около 2,5 тыс. человек, из которых могли призвать от трети до двух третей сотрудников.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
мобилизация
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