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22 июля 2026 в 10:18

ВСУ мобилизовали работников шахты в Родинском перед его освобождением

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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По меньшей мере треть работников шахты «Краснолиманская» в Родинском была мобилизована украинскими военными в период, когда город находился под контролем ВСУ, рассказал житель ДНР Сергей Кушнир. По его словам, которые приводит РИА Новости, на предприятии трудились около 2,5 тыс. человек, и, по его оценке, из них призвали не менее трети, а возможно, и две трети сотрудников.

Ну, где-то одну треть [мобилизовали] — это 100%, а может, и две трети (от общего числа работников шахты. — NEWS.ru.), — отметил Кушнир.

Сотрудники военкомата приезжали на шахту и забирали мужчин прямо с работы, обещая вернуть их после службы. Мужчина подчеркнул, что никто из мобилизованных обратно не вернулся.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество подошло к точке кипения из-за жестоких методов мобилизации и готово перейти к самосудам над сотрудниками территориальных центров комплектования. Поводом для такого заявления стали недавние массовые протесты граждан против действий военкомов во Львове.

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