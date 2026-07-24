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24 июля 2026 в 06:23

Атака БПЛА на Санкт-Петербург 24 июля: что известно, куда пришелся удар

Фото: Создано ИИ/NEWs.ru
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Беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по объектам гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Что известно о последствиях атаки, есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об ударе ВСУ по Санкт-Петербургу ночью 24 июля

Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения, написал в соцсетях губернатор города Александр Беглов. Ведется работа систем противовоздушной обороны, уточнил он.

«Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий», — добавил Беглов.

Губернатор также лично возглавил оперативный штаб, который координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие.

Угроза атаки дронов была объявлена в Северной столице в 02:58 по мск. Граждан предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Какие еще российские регионы подверглись атакам ВСУ ночью 24 июля

Над Ленинградской областью в течение ночи уничтожили 59 беспилотников ВСУ, о чем объявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — передавал он.

В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали две россиянки и военный, сообщил оперштаб региона.

«Две мирные жительницы и боец подразделения „Орлан“ получили ранения от атак ВСУ», — говорится в сообщении.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский женщина получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в городскую больницу № 2 в Белгороде.

В Шебекино во время отражения атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно. Еще одна россиянка получила слепые осколочные ранения лица и ноги в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в Белгороде.

Кроме того, дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

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