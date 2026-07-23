Острая нехватка украинцев и прорыв в ДНР: новости СВО к вечеру 23 июля

Острая нехватка украинцев и прорыв в ДНР: новости СВО к вечеру 23 июля

Женщина стала командиром роты Вооруженных сил Украины из-за острой нехватки мужчин, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ освободили еще один населенный пункт

В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска освободили село Белицкое в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, успеха удалось добиться бойцам группировки войск «Центр».

Взятие под контроль населенного пункта продолжает серию успешных наступательных действий российских войск. До этого были освобождены Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской.

Российские военные применили «шторы» для дронов

Старший разведчик 29-го артиллерийского полка с позывным Питон рассказал, что российские военные с помощью технологии «штор» перекрывают видеосигнал дронам ВСУ, летящим на белгородское приграничье. По его словам, беспилотники, на которые транслируются «шторы», никогда не долетают до назначенных объектов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Опорные пункты и склад с дронами попали под удар по Украине

Минобороны России сообщило, что бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту противника в Харьковской области. Также были уничтожены пункты управления БПЛА и дислокации украинской армии в ДНР.

Помимо этого, Вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для БПЛА в Одессе. Российские военные продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Также в результате удара по территории государственного предприятия «Морской торговый порт „Одесса“» поражены объекты портовой инфраструктуры. Они, по сведениям Минобороны, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

ВСУ активизировались в Черниговской области

В российских силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины продолжает наращивать численность подразделений в Черниговской области. Речь может идти о боевых группах 143-й отдельной мехбригады, а также о дополнительных подразделениях 17-го пограничного отряда, которые до этого участвовали в боях на Курском направлении и понесли там потери.

По данным силовиков, наращивание группировки происходит на фоне сообщений о планах Киева провести карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области. Украинские бойцы хотят вынудить их покинуть свои дома, чтобы оборудовать на их месте позиции и пункты управления беспилотниками.

Кадровый кризис вынудил ВСУ поставить женщину во главе роты

Командир роты российской группировки войск «Центр» Александр Волков рассказал, что в Днепропетровской области командиром роты ВСУ стала женщина — старший лейтенант по имени Алина. Украинские бойцы, попавшие в плен, назвали свои войска «толерантными».

Военнослужащий добавил, что назначать женщин на такие должности украинское командование вынуждает в первую очередь дефицит мужчин в подразделениях. Однако, по его информации, чаще всего они становятся операторами БПЛА или служат в тыловых структурах.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бастрыкин подсчитал ущерб от действий Киева

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от действий украинской армии в Донбассе, Новороссии, а также в приграничных и тыловых регионах России превысил 1 трлн рублей. По его словам, это не окончательные цифры, так как следователи продолжают расследование уголовных дел.

Также глава ведомства сообщил, что при вторжении ВСУ в Курскую область погибли 633 мирных жителя и более 560 получили ранения, в том числе 25 детей. Потерпевшими признаны и допрошены почти 87,2 тыс. человек.

Песков назвал тенденцию, которая прослеживается на СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует положительную динамику в проведении специальной военной операции и при этом сохраняет готовность к переговорам. По его словам, Киев продолжает подстрекаться европейскими столицами к продолжению боевых действий.

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